Маррей: провожаю 2018 год, ну и дерьмовый же он был!

Британский теннисист Энди Маррей опубликовал в «Инстаграме» сообщение о том, что он начал готовиться к празднованию Нового года.

«Праздную окончание 2018 года. Ну и дерьмовый же он был!» — написал Маррей.

31-летний британец пропустил значительную часть прошлого сезона из-за проблем с тазобедренным суставом. В 2018 году Энди провёл 12 матчей, из которых сумел одержать победу в семи.

Свой первый официальный матч в новом сезоне Маррей проведёт на турнире в Брисбене (Австралия), действующим чемпионом которого является болгарин Григор Димитров.



В настоящее время британский теннисист располагается на 256-й строчке в мировом рейтинге ATP.

Ранее Маррей рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру.

Запись доступна в "инстаграме" Маррея.