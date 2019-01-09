Путинцева — о победе над Стивенс: рада, что продолжала бороться до конца

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева прокомментировала победу в матче второго круга турнира в Сиднее (Австралия) над американкой Слоан Стивенс. Матч завершился со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:0.

«Я очень рада, что продолжала бороться и верить в победу, мне в итоге удалось перевернуть ход матча. Я лишь думала о том, что нужно продолжать. Что, возможно, что-нибудь изменится: соперница промахнётся или мне повезёт. Может произойти всё что угодно.

Болельщики мне очень помогали. Серьёзно, без них я бы не справилась! Когда я начала делать виннеры, зрители поддерживали меня, мне это очень понравилось. Вообще, люблю играть перед большой аудиторией. Тогда я чувствовала, что меня уже не остановить. И я попадала и попадала вновь», — сказала Путинцева после окончания матча.

В четвертьфинале турнира Путинцева сыграет с голландкой Кики Бертенс (7).