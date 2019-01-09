Квитова вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее, Путинцева одолела Стивенс

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на турнире в Сиднее (Австралия) под пятым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 7:6 (7:2), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» 8 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету Се Шувэй ни одного эйса, 4 двойных ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Сиднее с призовым фондом $ 823 тыс. Квитова поспорит с немкой Анжеликой Кербер, получившей второй номер посева.

В прошлогоднем финале этих соревнований Кербер победила австралийку Эшли Барти со счётом 6:4, 6:4.

В ещё одном матче второго круга Юлия Путинцева (Q) из Казахстана одолела американку Слоан Стивенс (4) со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:0.

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