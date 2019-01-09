Надаль: не боюсь наступления дня, когда я окончу карьеру

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль заявил, что не боится завершения карьеры. 33-летний теннисист неоднократно говорил, что не представляет себя играющим до 37–38 лет, как швейцарец Роджер Федерер.

«В жизни много замечательных вещей, не только теннис. Поэтому меня ничуть не пугает завершение карьеры. Я могу спокойно думать об этом дне.

Как только я почувствую, что не могу успешно конкурировать за самые высокие места, как только перестану получать удовольствие от игры, в жизни появится что-то другое.

Конечно, я приготовился к будущему. У меня есть моя академия, собственный фонд. Есть много всего, чем можно заняться в будущем. Естественно, я не стану таким человеком, который после окончания карьеры будет сидеть дома, рыбачить и играть в гольф», — приводит слова Надаля SBS.