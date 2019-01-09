Надаль: чувствую себя намного лучше, чем год назад

Испанец Рафаэль Надаль оценил физическое состояние, в котором он подходит к Открытому чемпионату Австралии.



«То, как я входил в прошлый сезон, и то, как я начинаю текущий, — две большие разницы. В 2017 году мне пришлось сняться с «Ролан Гаррос», и у меня было ужасное межсезонье — не было и дня, когда я мог провести полноценную тренировку.



Тогда у меня были большие проблемы с коленями, а сейчас я хоть и перенёс операцию на голеностопе, но чувствую себя значительно лучше, нежели 12 месяцев назад. Я провёл отличную предсезонную подготовку и готов к сезону», — цитирует Надаля Tennis World USA.

Напомним, на Australian Open 2018 Надалю удалось добраться до четвертьфинала, однако матч с Марином Чиличем из Хорватии он завершить не сумел.