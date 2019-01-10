Муратоглу: меня не удивляет, что у Надаля было больше травм, чем у Федерера

Известный тренер и основатель теннисной академии Патрик Муратоглу отдал должное швейцарцу Роджеру Федереру и испанцу Рафаэлю Надалю, отметив, что они доминируют в теннисе на протяжении долгих лет.

«Меня не удивляет, что у Федерера было мало травм, а Надаль неоднократно лечился после повреждений. Рафа всё время был невероятно активен. На протяжении всей карьеры он бьётся в каждом матче и на тренировке. Он играл с травмами, не желая сдаваться. Его календарь всегда был очень плотным. Такая активность стала залогом успеха, но она может привести к тому, что его карьера будет менее долгой.

В то же время Роджер тратил меньше сил на игру. Он всегда очень внимательно относился к своему календарю. В долгосрочной перспективе такой подход помог ему продлить карьеру», — приводит слова Муратоглу Tennis World USA.