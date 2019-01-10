Вихлянцева разгромила Схофс и сыграет с Ковинич в финале квалификации AO

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева, посеянная в квалификации Открытого чемпионата Австралии под 24-м номером, вышла в финальный раунд, обыграв представительницу Нидерландов Бибиан Схофс со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 53 минуты.



Наталья дважды подала навылет, активно выиграла 14 очков и совершила 25 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 5 виннеров и 24 неточности.



За выход в основную сетку первого турнира «Большого шлема» 2019 года Вихлянцева поспорит с Данкой Ковинич из Черногории.



Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии стартуют 14 января. Действующей победительницей соревнований в Мельбурне является датская теннисистка Каролина Возняцки.

Вихлянцева, Самсонова и Калинская вышли во второй раунд квалификации AO