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Кольшрайбер уверенно обыграл Фоньини и вышел в полуфинал турнира в Окленде

Кольшрайбер уверенно обыграл Фоньини и вышел в полуфинал турнира в Окленде
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер не испытал проблем в четвертьфинальном матче соревнований в Окленде (Новая Зеландия). В двух партиях он оказался сильнее итальянца Фабио Фоньини — 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. На счету Кольшрайбера 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Его соперник отметился 7 двойными ошибками и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 2. Подач навылет Фоньини также не выполнил.

Следующим соперником Кольшрайбера станет американский теннисист Теннис Сандгрен, который в двух партиях обыграл теннисиста из Аргентины Леонардо Майера — 6:3, 7:6 (7:5).

Ещё одним полуфиналистом турнира стал британец Кэмерон Норри, расправившийся с американцем Тейлором Фритцем — 7:6 (7:3), 6:3.

10 января 2019 года, четверг. 04:05 МСК
Окленд. 1/4 финала
Матч окончен
Филипп Кольшрайбер
Филипп Кольшрайбер
Германия
6:3
6:1
 
Фабио Фоньини
Фабио Фоньини
Италия
10 января 2019 года, четверг. 02:00 МСК
Окленд. 1/4 финала
Матч окончен
Леонардо Майер
Леонардо Майер
Аргентина
3:6
5
6:7
7
 
Теннис Сандгрен
Теннис Сандгрен
США
10 января 2019 года, четверг. 05:35 МСК
Окленд. 1/4 финала
Матч окончен
Тейлор Фритц
Тейлор Фритц
США
3
6:7
7
3:6
 
Кэмерон Норри
Кэмерон Норри
Великобритания
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