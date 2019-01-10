Кольшрайбер уверенно обыграл Фоньини и вышел в полуфинал турнира в Окленде

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер не испытал проблем в четвертьфинальном матче соревнований в Окленде (Новая Зеландия). В двух партиях он оказался сильнее итальянца Фабио Фоньини — 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. На счету Кольшрайбера 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Его соперник отметился 7 двойными ошибками и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 2. Подач навылет Фоньини также не выполнил.

Следующим соперником Кольшрайбера станет американский теннисист Теннис Сандгрен, который в двух партиях обыграл теннисиста из Аргентины Леонардо Майера — 6:3, 7:6 (7:5).

Ещё одним полуфиналистом турнира стал британец Кэмерон Норри, расправившийся с американцем Тейлором Фритцем — 7:6 (7:3), 6:3.