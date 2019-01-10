Калинская и Хромачёва вышли в финал квалификации Australian Open, Флинк выбыла

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в финальный раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв соотечественницу Виталию Дьяченко (20) со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Анна трижды подала навылет, активно выиграла 10 очков и совершила 10 невынужденных ошибок. На счету её соперницы ни одного эйса, 11 виннеров и 29 неточностей.

За выход в основную сетку Калинская поспорит с представительницей Германии Антонией Лоттнер.

Россиянка Ирина Хромачёва (25) победила австралийку Оливию Роговску (WC) со счётом 6:3, 6:2 и сыграет с ещё одной представительницей Австралии Астрой Шармой, которая одолела россиянку Варвару Флинк — 6:7 (3:7), 6:2, 6:4.

Дьяченко вышла во 2-й круг квалификации Australian Open, где сыграет с Калинской