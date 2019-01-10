Сеппи: в Австралии я всегда показываю свой лучший теннис

Итальянец Андреас Сеппи прокомментировал свой выход в полуфинал соревнований в Сиднее (Австралия). В матче 1/4 финала он оказался сильнее первого номера посева Стефаноса Циципаса из Греции — 4:6, 6:4,6:4.



«Мне нравится играть в Австралии, и я всегда показываю здесь свой лучший теннис. Здорово вернуться сюда и снова выйти в полуфинал. Сегодня для меня было очень важно хорошо начать вторую партию, и мне это удалось. Ранний брейк очень помог мне в плане итогового результата», — цитирует Сеппи официальный сайт ATP.



Следующим соперником Сеппи станет представитель Аргентины Диего Шварцман.

Соревнования категории ATP-250 завершатся 13 января. Действующим чемпионом Sydney International является россиянин Даниил Медведев, который ранее принял решение пропустить турнир.