Кольшрайбер: чувствую, что могу улучшать игру и в 35 лет

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер прокомментировал свой выход в полуфинал соревнований в Окленде (Новая Зеландия). В матче 1/4 финала он оказался сильнее итальянца Фабио Фоньини — 6:3, 6:1.



«Чувствую, что даже в 35 лет мне по силам улучшать свою игру и я действительно это делаю», — цитирует Кольшрайбера официальный сайт ATP.



Следующим соперником 35-летнего немца станет американский теннисист Теннис Сандгрен, ранее в двух партиях обыгравший аргентинца Леонардо Майера.



Соревнования категории ATP-250 с призовым фондом $ 527 880 завершатся 13 января. Действующим чемпионом турнира является испанец Роберто Баутиста-Агут, который ранее выиграл турнир в Брисбене и отказался от защиты титула в Окленде.