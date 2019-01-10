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Кольшрайбер: чувствую, что могу улучшать игру и в 35 лет

Кольшрайбер: чувствую, что могу улучшать игру и в 35 лет
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер прокомментировал свой выход в полуфинал соревнований в Окленде (Новая Зеландия). В матче 1/4 финала он оказался сильнее итальянца Фабио Фоньини — 6:3, 6:1.

«Чувствую, что даже в 35 лет мне по силам улучшать свою игру и я действительно это делаю», — цитирует Кольшрайбера официальный сайт ATP.

Следующим соперником 35-летнего немца станет американский теннисист Теннис Сандгрен, ранее в двух партиях обыгравший аргентинца Леонардо Майера.

Соревнования категории ATP-250 с призовым фондом $ 527 880 завершатся 13 января. Действующим чемпионом турнира является испанец Роберто Баутиста-Агут, который ранее выиграл турнир в Брисбене и отказался от защиты титула в Окленде.

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