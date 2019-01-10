Симон обыграл Миллмана и вышел в полуфинал турнира в Сиднее

Французский теннисист Жиль Симон (4) вышел в полуфинал турнира в Сиднее (Австралия). В четвертьфинале француз в трёх сетах нанёс поражение австралийцу Джону Миллману. Матч завершился со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила 2 часа 44 минуты. 38-я ракетка мира Миллман выполнил 5 эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Его соперник, занимающий 31-е место в рейтинге ATP, 2 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. Ранее Симон и Миллман друг с другом не встречались.

В полуфинале турнира в Сиднее Симон сыграет с австралийцем Алексом де Минором (5), который в четвертьфинале обыграл соотечественника Джордана Томпсона (7:6, 6:3). Призовой фонд соревнований превышает $ 520 тыс.