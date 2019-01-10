Зверев: после плохого матча предпочитаю побыть один и потренироваться

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал улучшение результатов и профессиональный рост. Теннисист считает, что в последнее время заметно добавил.

«В 2017 году я освоился в теннисе, много выигрывал, верил в себя. Тогда я осознал, что действительно могу успешно конкурировать с сильнейшими и даже побеждать их.

Сейчас я лучше контролирую себя. Но если игрок абсолютно спокоен и ничего не говорит, мне кажется, что ему всё равно. Нужны эмоции.

Что я делаю, если сыграл плохо? Сразу направляюсь на тренировку, начинаю работать. А также перестаю злиться. В такие минуты предпочитаю побыть один, не хочу ни с кем говорить, даже члены семьи знают, что меня лучше не трогать.

Люблю теннис. Не было дня, когда я не хотел играть. В теннисе можно добиться успеха, только если выкладываешься на сто процентов.

Вне пределов корта я очень спокойный парень. Могу пойти на вечеринку, но не употребляю алкоголь», — приводит слова Зверева Tages Woche.