Маррей объявил, что планирует завершить карьеру в этом году

Британский теннисист Энди Маррей объявил, что планирует завершить карьеру в этом сезоне. Экс первая ракетка мира и трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», а также двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Великобритании надеется, что сможет доиграть до Уимблдона и уйти после домашнего «Шлема». Причиной ухода Маррея из тенниса является сильная боль в правом бедре, на котором ему уже делали операцию.



«Я говорил со своей командой и сказал им, что не могу продолжать, что мне нужно где-то остановиться, потому что я понятия не имею, когда прекратится эта боль. Я надеюсь, что смогу дотерпеть до Уимблдона, потому что завершить карьеру хотел бы именно там — но не уверен, что мне это удастся.



Я ещё могу играть на определённом уровне, но не на том, которым я был бы доволен. Однако это не главное — боль правда слишком сильна. Не хочу продолжать играть так. Я попробовал практически всё, что можно, чтобы исправить ситуацию, но ничего не сработало.



Возможно, этот Australian Open станет моим последним турниром. Не уверен, что смогу играть через боль ещё четыре или пять месяцев. Можно сделать ещё одну операцию на бедре, немного более серьёзную, чем предыдущая. Это позволит мне лучше чувствовать себя в обычной жизни, не испытывать боль. Я всерьёз обдумываю этот вариант. Некоторые спортсмены после таких операций возобновляли карьеру, но никаких гарантий нет. В любом случае я хочу сделать её не ради возвращения в спорт, а ради того, чтобы нормально жить», — приводит слова Маррея с пресс-конференции ESPN.

Маррей: не знаю, сколько ещё будет длиться моя карьера