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Хромачёва проиграла в финале квалификации AO, не реализовав 3 матчбола

Хромачёва проиграла в финале квалификации AO, не реализовав 3 матчбола
Теннис / Australian Open 2019

Российская теннисистка Ирина Хромачёва, посеянная в квалификации Открытого чемпионата Австралии под 25-м номером, не смогла пробиться в основную сетку. В финале отборочных соревнований она в трёх партиях проиграла представительнице Австралии Астре Шарме со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 6:7 (10:12). Продолжительность противостояния составила 2 часа 46 минут.

Ирина 10 раз подала навылет, активно выиграла 43 очка и совершила 37 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 8 эйс, 45 виннеров и 53 неточности. Во втором сете россиянка не реализовала три матчбола.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии стартуют 14 января. Действующей победительницей соревнований в Мельбурне является датская теннисистка Каролина Возняцки.

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Возняцки и Шарапова могут сыграть в 3-м круге, Халеп – потерять лидерство. Медведев выходит на Джоковича, а Хачанов – на Федерера.
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