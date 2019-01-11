Шмидлова: была рада итогу матча с Бенчич. Я знаю её с детства

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова прокомментировала победу на представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:2 в полуфинале турнира в Хобарте (Австралия), а также свой подъём в рейтинге WTA.

«Я не ожидала этого, была приятно удивлена итогом матча с Белиндой. Я знаю её с детства, она моя хорошая подруга. Это был непростой матч. Я очень рада, что снова могу играть на более крупных турнирах, и теперь я это ценю больше», — приводит слова Шмидловой The Australian.

Напомним, в 2017 году словацкая теннисистка опустилась на 273-ю строчку рейтинга.

12 января Шмидлова сыграет с американской теннисисткой Софией Кенин в финале турнира в Хобарте. В случае победы для 24-летней представительницы Словакии этот титул может стать четвёртым в карьере.