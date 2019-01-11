Корне: знала, что будет тяжело выиграть у Кенин, но у меня были шансы

Французская теннисистка Ализе Корне прокомментировала поражение от 56-й ракетки мира американки Софии Кенин со счётом 2:6, 4:6 в полуфинале турнира в Хобарте (Австралия), призовой фонд которого составляет $ 250 тыс.

«Я знала, что будет тяжело выиграть, но всё же у меня были шансы. Она просто играла лучше, а я не смогла сыграть на сто процентов. Надеюсь, что сыграю в Мельбурне во вторник и у меня будет достаточно времени восстановиться», — приводит слова Корне The Australian.

Напомним, Корне, посеянная на турнире под шестым номером, проиграла 20-летней американке со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.

На Открытом чемпионате Австралии, который стартует 14 января, француженка встретится в первом круге c представительницей Испании Ларой Арруабарреной.