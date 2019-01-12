Д. Маррей и Суарес стали победителями турнира в Сиднее в парном разряде

Джейми Маррей (Великобритания) и Бруно Суарес (Бразилия) стали победителями турнира в Сиднее (Австралия) в парном разряде. В финале турнира они в двух сетах переиграли колумбийцев Роберта Фара и Хуана-Себастьяна Кабаля. Матч завершился со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Маррей и Суарес выполнили 3 эйса, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 4. Их соперники 1 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 1 брейк-пойнт из 8.

Призовой фонд мужских турниров (в одиночном и парном разрядах) составлял более $ 520 тыс. В одиночном разряде титул разыграют итальянец Андреас Сеппи и австралиец Алекс де Минор.