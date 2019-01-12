Баутиста-Агут: нужно быть готовым к тяжёлому матчу с Марреем

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут прокомментировал решение британца Энди Маррея завершить карьеру в течение текущего сезона. Также Баутиста-Агут, который сыграет с Марреем в первом круге Australian Open, поделился ожиданиями от матча.

«Все знают, что Энди на корте выкладывается на сто процентов. Он будет биться, как всегда поступал во время карьеры. На корт я выхожу, чтобы победить, поэтому приложу все усилия, чтобы добиться победы. Мне нужно быть готовым к тяжёлому матчу в непростых погодных условиях.

Травмы — худшее, что может быть в карьере теннисиста. Невозможно хорошо играть, когда ты выходишь на корт и не готов на сто процентов. Энди — один из величайших игроков в истории. Я смотрел его матчи по телевизору и пытался повторить на корте то, что у него хорошо получается. Иногда мы проводим тренировочные матчи, знаем друг друга очень хорошо», — цитирует Баутисту-Агута Reuters.