Тарпищев: Хачанов и Медведев способны далеко пройти на Australia Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от стартующего Открытого чемпионата Австралии по теннису. Также Тарпищев оценил шансы россиян Карена Хачанова, Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

«В стартующем турнире мы наконец больше надежд возлагаем на ребят. Хачанов и Медведев прибавляют и способны пройти далеко в Австралии. Говорить о титуле пока рановато, но, с позиции приближающихся Олимпийских игр, их прогресс радует. У них появилась стабильность, и они уже играют на уровне первой двадцатки.

Рублёв только приходит в себя, и ему надо расширять набор тактико-технических вариантов игры. Он пытается задавить, но соперники к этому стилю уже привыкли и научились использовать скорость Рублёва против него", — цитирует Тарпищева ТАСС.

В первом круге Хачанов сыграет с немцем Петером Гоёвчиком, Медведев — с южноафриканцем Ллойдом Харрисом, Рублёв начнет турнир матчем с американцем Маккензи Макдоналдом.