Шарапова не отдала ни одного гейма Дарт в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова (30) вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Великобритании Хэрриет Дарт (Q) со счётом 6:0, 6:0.

Поединок продолжался 1 час 3 минуты. Шарапова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Дарт 0 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Дарт на Australian Open 2019.

За выход в третий круг соревнований Шарапова поспорит со шведкой Ребеккой Петерсон, которая в 1-м круге одержала победу над румынской теннисисткой Сораной Кырстей в двух сетах — 6:4, 6:1.