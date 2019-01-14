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Шарапова не отдала ни одного гейма Дарт в первом круге Australian Open

Шарапова не отдала ни одного гейма Дарт в первом круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Российская теннисистка Мария Шарапова (30) вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Великобритании Хэрриет Дарт (Q) со счётом 6:0, 6:0.

Поединок продолжался 1 час 3 минуты. Шарапова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Дарт 0 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Дарт на Australian Open 2019.

За выход в третий круг соревнований Шарапова поспорит со шведкой Ребеккой Петерсон, которая в 1-м круге одержала победу над румынской теннисисткой Сораной Кырстей в двух сетах — 6:4, 6:1.

14 января 2019 года, понедельник. 03:00 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Мария Шарапова
Мария Шарапова
Россия
6:0
6:0
 
Хэрриет Дарт
Хэрриет Дарт
Великобритания
14 января 2019 года, понедельник. 03:00 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Сорана Кырстя
Сорана Кырстя
Румыния
4:6
1:6
 
Ребекка Петерсон
Ребекка Петерсон
Швеция
10 причин следить за Australian Open
Возняцки и Шарапова могут сыграть в 3-м круге, Халеп – потерять лидерство. Медведев выходит на Джоковича, а Хачанов – на Федерера.
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