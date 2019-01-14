Павлюченкова, Цуренко и Стивенс пробились во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open, обыграв представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг – 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час и 20 минут. На счету Анастасии 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. У её соперницы один эйс, 3 двойных ошибки и 3 брейка из 6.

Во втором круге россиянка встретится с победительницей пары Элисон Риске (США) – Кики Бертенс (9, Нидерланды).

В параллельной встрече украинка Леся Цуренко (24) обыграла россиянку Екатерину Александрову – 6:4, 7:6 (6:4). Во втором раунде Цуренко встретится с победителем пары Моника Никулеску (Румыния) – Аманда Анисимова (США).

В другом матче американка Слоан Стивенс, посеянная под пятым номером, обыграла соотечественницу Тэйлор Таунсенд – 6:4, 6:2. Во втором круге Стивенс сразится с победителем пары Онс Жабер (Тунис) – Тимя Бабош (Венгрия).