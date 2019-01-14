Путинцева победила Стрыцову в первом круге Открытого чемпионата Австралии

Представительница Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв чешку Барбору Стрыцову, посеянную под 32-м номером, со счётом 6:4, 7:6 (7:1). Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.

Юлия 1 раз подала навылет, активно выиграла 9 очков и совершила 12 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 15 виннеров и 30 неточностей.



За выход в третий круг соревнований в Мельбурне Путинцева поспорит либо со швейцаркой Белиндой Бенчич, либо с чешкой Катержиной Синяковой.

Действующей победительницей этого турнира является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.