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Саснович разгромила Флипкенс в первом круге Australian Open

Саснович разгромила Флипкенс в первом круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 57 минут.

Александра 4 раза подала навылет, активно выиграла 30 очков и совершила 16 невынужденных ошибок. На счету её соперницы ни одного эйса, 7 виннеров и 11 неточностей.

За выход в третий круг Саснович поспорит с эстонкой Анетт Контавейт, посеянной под 20-м номером.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

14 января 2019 года, понедельник. 11:25 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Кирстен Флипкенс
Кирстен Флипкенс
Бельгия
1:6
1:6
 
Александра Саснович
Александра Саснович
Беларусь
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