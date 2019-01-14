Саснович разгромила Флипкенс в первом круге Australian Open

Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 57 минут.

Александра 4 раза подала навылет, активно выиграла 30 очков и совершила 16 невынужденных ошибок. На счету её соперницы ни одного эйса, 7 виннеров и 11 неточностей.

За выход в третий круг Саснович поспорит с эстонкой Анетт Контавейт, посеянной под 20-м номером.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.