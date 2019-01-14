Возняцки начала защиту титула на Australian Open с победы над Ван Эйтванк

Датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, вышла во второй круг, обыграв бельгийку Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 33 минуты.

Действующая чемпионка 4 раза подала навылет, активно выиграла 21 очко и совершила 16 невынужденных ошибок. На счету Элисон 7 эйсов, 25 виннеров и 34 неточности.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Ван Эйтванк — Возняцки на Australian Open.

За выход в третий круг Возняцки поспорит со шведкой Юханной Ларссон.

В прошлогоднем финале Australian Open Каролина победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.