Маррей: я постараюсь играть дальше

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал своё поражение в первом круге Открытого чемпионата Австралии. В пяти партиях он уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту — 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 2:6.



«Думал, что будет легко прощаться. Спасибо большое болельщикам за то, что они посетили мой матч.



Я всегда играл неплохо в Австралии, я люблю этот турнир. Если это действительно был мой последний матч в Мельбурне, то могу сказать, что выложился на сто процентов и сыграл хорошо. Роберто — молодец. Поздравляю его и его команду. Ещё раз спасибо всем — моей команде, семье и всем, кто меня поддерживал и имел отношение к моей карьере.



Я буду продолжать стараться играть. Если я хочу продолжать игру, то мне нужно делать операцию. Я не уверен, что смогу играть на прежнем уровне, но я постараюсь», — заявил Маррей в своём послематчевом интервью.



Напомним, на протяжении последних полутора лет 31-летний теннисист испытывает серьёзные проблемы с тазобедренным суставом. Накануне старта Australian Open Энди заявил о скором завершении карьеры.

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