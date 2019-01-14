Хачанов: много раз выигрывал турниры «Большого шлема» во сне

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о возросшем уровне популярности и победах на мэйджорах во сне.



«Я парень скромный, поэтому сильных изменений в жизни, связанных с повышенной популярностью, не заметил. Конечно, чем больше выигрываешь, тем больше на слуху, поэтому начинают узнавать люди.



Выигрывал ли я турнир «Большого шлема» во сне? Много раз — и «Ролан Гаррос», и Австралию, и US Open.



Билеты на самолёт всегда беру таким образом, чтобы было легко менять. Сейчас дата вылета стоит на середину второй недели.



Если бы была возможность, то выходил бы под песню Эминема «Lose Yourself». Энергичная песня, которая придаёт мотивации — она мне нравится с детства», — сказал Хачанов в интервью Eurosport.

В своём стартовом матче на Australian Open Хачанов обыграл немца Петера Гоёвчика — 3:6, 6:3, 6:4, 6:3.