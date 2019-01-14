Бултер поторопилась отпраздновать победу над Макаровой, забыв о новых правилах

Британская теннисистка Кэйти Бултер в первом круге Открытого чемпионата Австралии встречалась с россиянкой Екатериной Макаровой. Первый сет она выиграла со счётом 6:0, а второй проиграла 4:6. В третьей партии соперницы дошли до тай-брейка, в котором Кэйти повела 6:4. Выиграв следующее очко, она начала праздновать победу и подошла к сетке, забыв о нововведениях в правилах турнира.

Видео доступно в «твиттере» Australian Open.



С 2019 года на Australian Open был введён тай-брейк в решающем сете, но играется он не до 7, а до 10 очков.

В итоге Бултер выиграла тай-брейк со счётом 10:6. Во втором круге соревнований в Мельбурне британка сразится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, посеянной под 11-м номером.