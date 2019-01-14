Возняцки: удивлена стабильностью Ван Эйтванк, она очень хорошо подавала

Датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под третьим номером, прокомментировала победу над бельгийкой Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:3, 6:4 в первом круге турнира.

«В целом это был хороший матч. Меня удивила стабильность Элисон. Думаю, она отлично сыграла. Я встречалась с ней на турнире в Риме и там розыгрыши были не такими длинными. А сегодня было много хороших, длинных розыгрышей.



Чувствую, что сыграла хорошо. Хорошо подавала. Она тоже хорошо подавала. Во втором сете Элисон прибавила в этом компоненте. Я счастлива, что одержала победу. Это было нелегко», — цитирует Возняцки официальный сайт Australian Open.

За выход в третий круг Возняцки поспорит со шведкой Юханной Ларссон.