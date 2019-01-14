Бултер: я не хотела обидеть Макарову, просто забыла о новых правилах

Британская теннисистка Кэти Бултер дала комментарий после победы над россиянкой Екатериной Макаровой со счётом 6:0, 4:6, 7:6 (10:6) в первом круге Australian Open.

Любопытно, что на тай-брейке при счёте 7:4 в свою пользу Бултер начала праздновать победу и подошла к сетке, забыв о нововведениях в правилах турнира. С 2019 года на Открытом чемпионате Австралии тай-брейк в решающем сете играется не до 7, а до 10 очков.

«Судья напоминал, однако я думала о своём и не услышала. Я забыла о новых правилах. Всё выглядело очень смешно, но не стоит обижаться. Надеюсь, такое больше не повторится», — цитирует Бултер пресс-служба турнира.

Во втором круге соревнований в Мельбурне британка встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.