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Нисикори и Фоньини прошли во второй круг Australian Open на отказе соперников

Нисикори и Фоньини прошли во второй круг Australian Open на отказе соперников
Теннис / Australian Open 2019

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный под восьмым номером, вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Его соперник по матчу стартового раунда — поляк Камиль Майхшак— отказался от продолжения борьбы при счёте 6:3, 7:6 (8:6), 0:6, 2:6, 0:3.

Во втором раунде соревнований Нисикори встретится с хорватом Иво Карловичем, взявшим верх над поляком Хубертом Хуркачем – 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

Итальянец Фабио Фоньини, посеянный под 12-м номером, также прошёл во второй раунд на отказе соперника. Испанец Хауме Мунар прекратил борьбу при счёте 6:7 (3:7), 6:7 (7:9), 1:3.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он оказался сильнее Марина Чилича из Хорватии.

15 января 2019 года, вторник. 03:10 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Камиль Майхшак
Камиль Майхшак
176
Польша
6:3
8
7:6
6
0:6
2:6
Rt
0:3
Кей Нисикори
Кей Нисикори
9
Япония
15 января 2019 года, вторник. 03:10 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Фабио Фоньини
Фабио Фоньини
13
Италия
7
7:6
3
9
7:6
7
3:1
Rt
 
 
Хауме Мунар
Хауме Мунар
79
Испания
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