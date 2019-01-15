Нисикори и Фоньини прошли во второй круг Australian Open на отказе соперников

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный под восьмым номером, вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Его соперник по матчу стартового раунда — поляк Камиль Майхшак— отказался от продолжения борьбы при счёте 6:3, 7:6 (8:6), 0:6, 2:6, 0:3.

Во втором раунде соревнований Нисикори встретится с хорватом Иво Карловичем, взявшим верх над поляком Хубертом Хуркачем – 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

Итальянец Фабио Фоньини, посеянный под 12-м номером, также прошёл во второй раунд на отказе соперника. Испанец Хауме Мунар прекратил борьбу при счёте 6:7 (3:7), 6:7 (7:9), 1:3.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он оказался сильнее Марина Чилича из Хорватии.