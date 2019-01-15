С. Уильямс: изменились ли ощущения от игры на AO? В этот раз я не беременна

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс прокомментировала победу на старте Australian Open над немкой Татьяной Марией со счётом 6:0, 6:2.

«Я очень рада вернуться сюда. В прошлый раз я находилась в Мельбурне в особенный момент для меня в личном плане. Это было даже лучше. Думаю, сегодня я провела хороший матч.

Больше всего я довольна своей стабильностью. Я допустила не так много невынужденных ошибок. Мне противостояла непростая соперница. Игра могла закончиться и 6:3, 6:4 или даже в трёх сетах. Марии по силам побеждать топ-игроков, первую, вторую ракеток мира. Она знает, как нужно играть. Думаю, когда мне попадаются сложные соперницы, я хочу играть более сосредоточенно. Сегодня мне это помогло.

24 титула на турнирах «Большого шлема»? Я уже так давно пытаюсь добиться этого, что сейчас ничего нового не ощущаю.

Изменились ли ощущения от игры на Australian Open спустя два года? В этот раз я не беременна. Это самое главное отличие", — цитирует Уильямс официальный сайт турнира.

Во втором круге Серена сыграет с канадкой Эжени Бушар.

«Это будет прекрасный матч. Она играет здорово, всё делает отлично на корте. Мне нравится, что она не бросила теннис. Люди списали её со счетов, но она не обращает на это внимания. Она продолжает бороться и делает то, что нужно», — сказала Уильямс.