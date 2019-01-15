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Азаренко в трёх сетах проиграла Зигемунд в первом круге Australian Open

Азаренко в трёх сетах проиграла Зигемунд в первом круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях проиграв представительнице Германии Лауре Зигемунд со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 42 минуты.

Бывшая первая ракетка мира 7 раз подала навылет, активно выиграла 29 очков и совершила 40 невынужденных ошибок. На счету Лауры 2 эйса, 37 виннеров и 40 неточностей.

За выход в третий круг Australian Open Зигемунд поспорит с Се Шувэй (28) из Китайского Тайбэя.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

15 января 2019 года, вторник. 06:55 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Лаура Зигемунд
Лаура Зигемунд
110
Германия
5
6:7
7
6:4
6:2
Виктория Азаренко
Виктория Азаренко
53
Беларусь
День матери. Серена и Азаренко в матчах 2-го дня Australian Open-2019
Сёстры Уильямс, Азаренко, а также Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, россияне Касаткина и Медведев вступают в борьбу в Мельбурне.
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