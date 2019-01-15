Азаренко в трёх сетах проиграла Зигемунд в первом круге Australian Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях проиграв представительнице Германии Лауре Зигемунд со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 42 минуты.

Бывшая первая ракетка мира 7 раз подала навылет, активно выиграла 29 очков и совершила 40 невынужденных ошибок. На счету Лауры 2 эйса, 37 виннеров и 40 неточностей.

За выход в третий круг Australian Open Зигемунд поспорит с Се Шувэй (28) из Китайского Тайбэя.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.