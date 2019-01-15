Пуи и Карреньо-Буста вышли во второй круг Australian Open

Французский теннисист Люка Пуи (28) в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина — 6:1, 7:5, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. На счету Пуи 20 эйсов, 1 двойная ошибка и 6 брейк-пойнтов из 11. Кукушкин отметился 4 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 2 брейками.



В параллельном матче первого раунда испанец Пабло Карреньо-Буста добыл волевую победу над Лукой Ванни из Италии — 6:7 (5:7), 2:6, 6:3, 7:5, 6:4. Его следующим соперником станет теннисист из Беларуси Илья Ивашко.



Ещё одним участником второго раунда соревнований стал представитель Португалии Жоау Соуза, в пяти партиях обыгравший аргентинца Гидо Пелью — 7:6 (7:2), 4:6, 7:6 (7:5), 4:6, 6:2.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.

