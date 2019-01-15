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Пуи и Карреньо-Буста вышли во второй круг Australian Open

Пуи и Карреньо-Буста вышли во второй круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Французский теннисист Люка Пуи (28) в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина — 6:1, 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. На счету Пуи 20 эйсов, 1 двойная ошибка и 6 брейк-пойнтов из 11. Кукушкин отметился 4 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 2 брейками.

В параллельном матче первого раунда испанец Пабло Карреньо-Буста добыл волевую победу над Лукой Ванни из Италии — 6:7 (5:7), 2:6, 6:3, 7:5, 6:4. Его следующим соперником станет теннисист из Беларуси Илья Ивашко.

Ещё одним участником второго раунда соревнований стал представитель Португалии Жоау Соуза, в пяти партиях обыгравший аргентинца Гидо Пелью — 7:6 (7:2), 4:6, 7:6 (7:5), 4:6, 6:2.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.

15 января 2019 года, вторник. 05:00 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Гидо Пелья
Гидо Пелья
65
Аргентина
2
6:7
7
6:4
5
6:7
7
6:4
2:6
Жоау Соуза
Жоау Соуза
44
Португалия
15 января 2019 года, вторник. 07:50 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Люка Пуи
Люка Пуи
31
Франция
6:1
7:5
6:4
 
 
Михаил Кукушкин
Михаил Кукушкин
56
Казахстан
15 января 2019 года, вторник. 05:10 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Лука Ванни
Лука Ванни
163
Италия
7
7:6
5
6:2
3:6
5:7
4:6
Пабло Карреньо-Буста
Пабло Карреньо-Буста
23
Испания
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