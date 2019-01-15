Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Его соперник Эрнест Гулбис из Латвии выиграл первую партию со счётом 6:3, однако, уступая во втором сете 1:3, отказался от продолжения борьбы.
Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. На счету Вавринки 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк-пойнт из 2. Гулбис отметился 4 подачами навылет, 4 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов.
Следующим соперником швейцарца станет победитель пары Ник Кирьос (Австралия) — Милош Раонич (Канада, 16).
Ещё одним участником второго раунда соревнований стал австралиец Алексей Попырин, в трёх партиях оказавшийся сильнее немца Миши Зверева — 7:5, 7:6 (9:7), 6:4.
Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.
Вавринка на отказе Гулбиса вышел во второй круг Australian Open, М. Зверев выбыл