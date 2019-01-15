Вавринка на отказе Гулбиса вышел во второй круг Australian Open, М. Зверев выбыл

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Его соперник Эрнест Гулбис из Латвии выиграл первую партию со счётом 6:3, однако, уступая во втором сете 1:3, отказался от продолжения борьбы.



Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. На счету Вавринки 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк-пойнт из 2. Гулбис отметился 4 подачами навылет, 4 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов.



Следующим соперником швейцарца станет победитель пары Ник Кирьос (Австралия) — Милош Раонич (Канада, 16).



Ещё одним участником второго раунда соревнований стал австралиец Алексей Попырин, в трёх партиях оказавшийся сильнее немца Миши Зверева — 7:5, 7:6 (9:7), 6:4.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.