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Вавринка на отказе Гулбиса вышел во второй круг Australian Open, М. Зверев выбыл

Вавринка на отказе Гулбиса вышел во второй круг Australian Open, М. Зверев выбыл
Теннис / Australian Open 2019

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии. Его соперник Эрнест Гулбис из Латвии выиграл первую партию со счётом 6:3, однако, уступая во втором сете 1:3, отказался от продолжения борьбы.

Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. На счету Вавринки 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк-пойнт из 2. Гулбис отметился 4 подачами навылет, 4 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов.

Следующим соперником швейцарца станет победитель пары Ник Кирьос (Австралия) — Милош Раонич (Канада, 16).

Ещё одним участником второго раунда соревнований стал австралиец Алексей Попырин, в трёх партиях оказавшийся сильнее немца Миши Зверева — 7:5, 7:6 (9:7), 6:4.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер.

15 января 2019 года, вторник. 10:15 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Стэн Вавринка
Стэн Вавринка
59
Швейцария
3:6
3:1
Rt
 
 
 
Эрнест Гулбис
Эрнест Гулбис
86
Латвия
15 января 2019 года, вторник. 10:00 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Алексей Попырин
Алексей Попырин
149
Австралия
7:5
9
7:6
7
6:4
 
 
Миша Зверев
Миша Зверев
70
Германия
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