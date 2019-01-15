Зигемунд: я знала, что Азаренко так просто победу не отдаст

Немка Лаура Зигемунд прокомментировала победу над Викторией Азаренко из Беларуси в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2.

«Я так рада вернуться сюда. Пару лет назад я провела здесь прекрасный матч с Еленой Янкович. Сегодня я хорошо играла в первом сете, вела в счёте на тай-брейке, но упустила преимущество, а Виктория этим воспользовалась.

Я взяла тайм-аут и смогла настроиться. Я знала, что играю хорошо. Нужно было лишь доводить начатое до конца. В третьем сете я была сосредоточена, потому что знала — Азаренко так просто победу не отдаст. Я должна была выиграть сама и сделала это.



Это был непростой путь. Я постепенно поднимаюсь в рейтинге. Я так рада играть на этой арене. Сложно возвращаться после травмы, но сейчас я наслаждаюсь игрой», — цитирует Зигемунд официальный сайт турнира.

За выход в третий круг Лаура поспорит с Се Шувэй из Китайского Тайбэя.

Азаренко в трёх сетах проиграла Зигемунд в первом круге Australian Open