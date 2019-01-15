Касаткина и Соболенко выбыли из борьбы за 1-е место по итогам Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии завершились матчи первого круга. Напомним, по результатам турнира сразу 10 теннисисток могли сместить румынку Симону Халеп с первой строчки рейтинга WTA.

Но россиянка Дарья Касаткина после поражения в первом круге от швейцарки Тиме Бачински выбыла из борьбы за лидерство. А после того, как на старте турнира Халеп обыграла эстонку Кайю Канепи, шансов на первое место в рейтинге WTA по итогам Australian Open лишилась и представительница Беларуси Арина Соболенко.

Таким образом, Халеп, идущую пока на промежуточном первом месте, теоретически могут обогнать Анжелика Кербер (Германия), Каролина Возняцки (Дания), Слоан Стивенс (США), Элина Свитолина (Украина), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия), Каролина Плишкова (Чехия) и Кики Бертенс (Нидерланды).