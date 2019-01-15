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Касаткина и Соболенко выбыли из борьбы за 1-е место по итогам Australian Open

Касаткина и Соболенко выбыли из борьбы за 1-е место по итогам Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

На Открытом чемпионате Австралии завершились матчи первого круга. Напомним, по результатам турнира сразу 10 теннисисток могли сместить румынку Симону Халеп с первой строчки рейтинга WTA.

Но россиянка Дарья Касаткина после поражения в первом круге от швейцарки Тиме Бачински выбыла из борьбы за лидерство. А после того, как на старте турнира Халеп обыграла эстонку Кайю Канепи, шансов на первое место в рейтинге WTA по итогам Australian Open лишилась и представительница Беларуси Арина Соболенко.

Таким образом, Халеп, идущую пока на промежуточном первом месте, теоретически могут обогнать Анжелика Кербер (Германия), Каролина Возняцки (Дания), Слоан Стивенс (США), Элина Свитолина (Украина), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия), Каролина Плишкова (Чехия) и Кики Бертенс (Нидерланды).

День матери. Серена и Азаренко в матчах 2-го дня Australian Open-2019
Сёстры Уильямс, Азаренко, а также Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, россияне Касаткина и Медведев вступают в борьбу в Мельбурне.
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