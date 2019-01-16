Павлюченкова: не хочу начинать каждый матч так, как сегодня

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от выхода в третий круг Australian Open. В матче второго раунда уроженка Самары обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс со счётом 3:6, 6:3, 6:3.



«Хочется пошутить, что я специально начинаю проигрывать, после чего отыгрываюсь, но нет — я не хочу так начинать матчи. Мы вроде бы подвели итоги с тренером после первой игры, условились, что нужно играть с первого мяча, но соперница начала давить, я ошиблась, и счёт очень быстро стал 3:0, а потом и 5:1. Тем не менее я рада, что продолжила бороться и в итоге победила в трёх сетах», — заявила Павлюченкова в интервью телеканалу Eurosport.

Следующей соперницей россиянки станет представительница Беларуси Александра Саснович.

«Саснович сейчас в неплохой форме. В последний раз я у неё выиграла, хоть и было непросто. впрочем, на Australian Open непросто в каждом матче, поэтому нужно концентрироваться и играть как можно лучше», — резюмировала Анастасия.