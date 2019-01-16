Павлюченкова — о победе над Бертенс: может, в концовке мне повезло больше

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от выхода в третий круг Australian Open. В матче второго раунда уроженка Самары обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

«Конечно, я рада победе. Также довольна своей игрой. Думаю, мы обе играли прекрасно. Может быть, в концовке мне повезло больше. Бертенс — суперсложная соперница, игрок топ-10, так что это потрясающая победа для меня.

Я стараюсь наслаждаться игрой и упорно сражаться в каждом матче. Двигаюсь вперёд от игры к игре. Сегодня мне пришлось по-настоящему трудно, я проиграла первый сет. Буду продолжать бороться, посмотрим, чего мне удастся добиться. Никакой магии нет, нужно работать в каждом розыгрыше», — цитирует Павлюченкову официальный сайт тура.



В третьем круге Анастасия сыграет с Александрой Саснович из Беларуси.

Павлюченкова одолела Бертенс и вышла на Саснович на Australian Open