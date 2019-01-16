Шарапова: странная была сегодня ситуация, три раза разминалась

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу над шведкой Ребеккой Петерсон во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. Начало матча несколько раз переносилось, из-за чего Шараповой пришлось неоднократно разминаться.

«Как себя настраивала? Много раз разминалась. Конечно, подготовка сегодня была совсем другая, чем к предыдущему матчу, который в 11 утра начался в первый день. Какая-то странная ситуация была, уже была готова играть, эмоции, всё. В итоге три раза разминалась.

Мешают ли болельщики, которые громко кричат? Нет, не сказала бы, что мешают, но я бы не сказала, что удобно.

Возняцки? Тяжёлая будет игра. Она здесь здорово в прошлом году сыграла, выиграла свой первый «Шлем». Но всё равно постараюсь использовать свои шансы, я против неё уже много раз играла. У меня есть опыт, который я буду использовать», — сказала Шарапова.