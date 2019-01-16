Б. Брайан: Маррей всё ещё может вернуться на прежний уровень

Американский теннисит Боб Брайан, выигравший множество титулов с братом Майком Брайаном, считает, что британец Энди Маррей всё ещё может вернуться на прежний уровень. Ранее 31-летний Маррей сообщил, что из-за болей в бедре планирует завершить карьеру во время текущего сезона. Брайан ранее перенёс операцию по замене сустава на бедре. Маррею придётся пройти через аналогичную операцию.

«Лично я считаю, что он может вернуться на прежний уровень. Я рад вернуться в теннис. У меня теперь металлическое бедро! Не было никаких гарантий, что я вернусь. Но мне поставили имплант, говорили, что после такого не возвращаются. Но, как видите, я в порядке, отлично себя чувствую.

Я лишь предлагаю Маррею один из вариантов решения проблемы. Он говорил с миллионом специалистов. Но я являюсь единственным теннисистом, который играет с металлической штуковиной в бедре», — приводит слова Брайана Khaleej Times.