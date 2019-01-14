Маррей: либо я не играю и готовлюсь к Уимблдону, либо соглашаюсь на операцию

Британский теннисист Энди Маррей, испытывающий серьёзные проблемы с тазобедренным суставом, заявил, что примет решение о своём будущем в ближайшее время.



«У меня есть два варианта. Первый — не играть четыре с половиной месяца и целенаправленно готовиться к Уимблдону. Сейчас у меня серьёзные проблемы, не могу даже нормально ходить. Если я через четыре месяца проведу ещё один матч, то снова не буду ходить. Мне больно делать обычные повседневные вещи. Хирургическое вмешательство улучшит качество жизни: я смогу нормально надевать носки, обуваться, гулять с собакой. Но вариант с операцией не даёт никаких гарантий. Не уверен, что смогу потом играть.

Приму решение в течение ближайшей недели. Но я и раньше говорил, что, возможно, на Australian Open провёл последний матч. Если после операции я не восстановлюсь, то не выйду на корт. Я это понимаю и должен всё взвесить», – цитирует Маррея официальный сайт Australian Open.