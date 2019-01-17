Осака вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.



Действующая чемпионка US Open 6 раз подала навылет, активно выиграла 17 очков и совершила 23 невынужденные ошибки. На счету Тамары 2 эйса, 13 виннеров и 26 неточностей.



За выход в четвёртый круг Осака поспорит с Се Шувэй (28) из Китайского Тайбэя.



Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

Осака стартовала на Australian Open с победы над Линетт