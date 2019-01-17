Хромачёва и Якупович проиграли на старте Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и словенка Далила Якупович не смогли пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. На старте соревнований они проиграли представительницам Казахстана Зарине Дияс и Юлии Путинцевой со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Хромачёва и Якупович ни разу не подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг соревнований Дияс и Путинцева поспорят с чешками Барборой Стрыцовой и Маркетой Вондроушовой.

Соревнования в женском парном разряде на Открытом чемпионате Австралии завершатся 25 января.