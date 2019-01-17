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Павлюченкова и Севастова проиграли в 1-м круге Australian Open в парном разряде

Павлюченкова и Севастова проиграли в 1-м круге Australian Open в парном разряде
Теннис / Australian Open 2019

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова не смогли пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. На старте соревнований они в трёх партиях проиграли китаянке Хань Синьюнь и хорватке Дарии Юрак со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 41 минуту.

Павлюченкова и Севастова 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в третий круг Хань Синьюнь и Юрак поспорят с венгеркой Тимей Бабош и француженкой Кристиной Младенович, посеянными под вторым номером.

Соревнования в женском парном разряде на Australian Open завершатся 25 января.

17 января 2019 года, четверг. 07:00 МСК
Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
Матч окончен
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Севастова
Анастасия Севастова
Латвия
7
7:6
4
3:6
4:6
Хань Синьюнь
Хань Синьюнь
Китай
Дария Юрак
Дария Юрак
Хорватия
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