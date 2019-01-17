Шаповалов и Гоффен вышли в третий раунд Открытого чемпионата Австралии

Канадский теннисист Денис Шаповалов (25) в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии в трёх партиях обыграл представителя Японии Таро Дэниэла — 6:3, 7:6 (7:2), 6:3.



Продолжительнть матча составила 2 часа 10 минут. На счету Шаповалова 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 2. Дэниэл отметился 4 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 7 у него имевшихся.



Следующим соперником Шаповалова станет победитель пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция).



В параллельном матче второго раунда бельгиец Давид Гоффен оказался сильнее румына Мариуша Копила — 5:7, 7:5, 6:2, 6:4.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.