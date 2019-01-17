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Шаповалов и Гоффен вышли в третий раунд Открытого чемпионата Австралии

Шаповалов и Гоффен вышли в третий раунд Открытого чемпионата Австралии
Теннис / Australian Open 2019

Канадский теннисист Денис Шаповалов (25) в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии в трёх партиях обыграл представителя Японии Таро Дэниэла — 6:3, 7:6 (7:2), 6:3.

Продолжительнть матча составила 2 часа 10 минут. На счету Шаповалова 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 2. Дэниэл отметился 4 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 7 у него имевшихся.

Следующим соперником Шаповалова станет победитель пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция).

В параллельном матче второго раунда бельгиец Давид Гоффен оказался сильнее румына Мариуша Копила — 5:7, 7:5, 6:2, 6:4.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

17 января 2019 года, четверг. 09:35 МСК
Australian Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Таро Дэниэл
Таро Дэниэл
82
Япония
3:6
2
6:7
7
3:6
 
 
Денис Шаповалов
Денис Шаповалов
27
Канада
17 января 2019 года, четверг. 09:00 МСК
Australian Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Давид Гоффен
Давид Гоффен
22
Бельгия
5:7
7:5
6:2
6:4
 
Мариуш Копил
Мариуш Копил
60
Румыния
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