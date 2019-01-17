Медведев: хотели пригласить Шарапову ещё до её дисквалификации

Генеральный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал о деталях переговоров с Марией Шараповой, которая примет участие в грядущем розыгрыше соревнований.

«Идея с участием Марии возникала ещё после первого турнира, мы общались с её командой и с ней лично. Вы помните, что два события наложились — дисквалификация и травма. Ещё перед прошлым турниром мы поставили цель, чтобы она приехала на наш турнир.

В подготовке её приезда участвовали все члены нашей команды. Несмотря на бытующие мнения о её капризности, они оказались далеки от реальности», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт в период с 26 января по 3 февраля. Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова.

Шарапова, Квитова, Касаткина, Соболенко сыграют на турнире в Санкт-Петербурге