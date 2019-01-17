А. Зверев выиграл пятисетовый матч у Шарди и вышел в третий круг Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев (4) в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии в пяти партиях обыграл представителя Франции Жереми Шарди — 7:6 (7:5), 6:4, 5:7, 6:7 (6:8), 6:3.



Продолжительность матча составила 3 часа 50 минут. На счету победителя матча 29 эйсов, 13 двойных ошибок и 5 брейк-пойнтов из 17. Французский теннисист отметился 14 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 3 брейками.



Следующим соперником четвёртой ракетки турнира станет австралийский теннисист Алекс Болт, ранее обыгравший француза Жиля Симона.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.