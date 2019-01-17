Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

А. Зверев выиграл пятисетовый матч у Шарди и вышел в третий круг Australian Open

А. Зверев выиграл пятисетовый матч у Шарди и вышел в третий круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Немецкий теннисист Александр Зверев (4) в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии в пяти партиях обыграл представителя Франции Жереми Шарди — 7:6 (7:5), 6:4, 5:7, 6:7 (6:8), 6:3.

Продолжительность матча составила 3 часа 50 минут. На счету победителя матча 29 эйсов, 13 двойных ошибок и 5 брейк-пойнтов из 17. Французский теннисист отметился 14 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 3 брейками.

Следующим соперником четвёртой ракетки турнира станет австралийский теннисист Алекс Болт, ранее обыгравший француза Жиля Симона.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

17 января 2019 года, четверг. 12:30 МСК
Australian Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Александр Зверев
Александр Зверев
4
Германия
7
7:6
5
6:4
5:7
6
6:7
8
6:1
Жереми Шарди
Жереми Шарди
36
Франция
10 причин следить за Australian Open
Возняцки и Шарапова могут сыграть в 3-м круге, Халеп – потерять лидерство. Медведев выходит на Джоковича, а Хачанов – на Федерера.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент