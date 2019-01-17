Хьюитт: Томич шантажировал меня и угрожал моей семье

Капитан сборной Австралии по теннису на Кубке Дэвиса Ллейтон Хьюитт прокомментировал слова австралийского теннисиста Бернарда Томича. Ранее Томич обвинил Хьюитта в фаворитизме и заявил, что легендарного теннисиста не любит не только он сам, но и Ник Кирьос, а также Танаси Коккинакис.

«Именно такие вещи приходится ожидать от Берни. После поражения в первом круге турнира «Большого шлема» или какого-то другого крупного соревнования он делает громкие заявления.

Мы стремимся установить культурные стандарты для Кубка Дэвиса, для игроков, которые представляют Австралию. В последние несколько лет Томич находится очень далеко от этих стандартов. Хотя лично у меня не было никаких проблем с ним.

Мне жаль, что я много помогал ему во время становления, проводил много времени с ним, работал с тренерами и специалистами по фитнесу, чтобы он смог достичь высокого уровня. Но он продолжает допускать те же самые ошибки.

Я для себя однажды решил, что с меня хватит. После этого я с ним не разговаривал. И пока я возглавляю команду Австралии, он не будет играть на Кубке Дэвиса за нашу страну.

Я получал от него угрозы. Он также угрожал моей семье, это продолжается уже около полутора лет. Также он пытался шантажировать меня. Все его угрозы не имели ничего за собой. В последнее время это прекратилось, скорее всего, у него больше нет моего номера», — приводит слова Хьюитта Metro.

Также Хьюитт назвал Томича «клоуном» и заявил, что скандальное поведение Бернарда отодвигает на второй план успехи австралийских теннисистов.