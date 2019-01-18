Агасси — о конфликте Хьюитта и Томича: Ллейтон выигрывает битвы

Бывший американский теннисист Андре Агасси прокомментировал конфликт между капитаном сборной Австралии на Кубке Дэвиса Ллейтоном Хьюиттом и австралийским теннисистом Бернардом Томичем. Ранее Томич обвинил Хьюита в фаворитизме, заявив, что многие австралийские игроки недолюбливают капитана сборной. В ответ Хьюитт рассказал о шантаже и угрозах со стороны Томича. И пообещал, что никогда не позовёт Томича в сборную.

«Я не знаю ничего о политических вещах, о том, что там произошло, какие вообще обязанности лежат на капитане сборной. Я могу лишь представить что-то, вспоминая свой опыт игрока.

Наверное, мне многое доставалось слишком легко. Я говорил вещи, о которых потом жалел, я негативно отзывался о капитанах, если что-то шло не так.

Но Ллейтон является настоящим бойцом. Я всегда уважал его. Он всегда сражается. Я уверен, что он бьётся за свою команду. Хьюитт — очень умный человек, когда дело доходит до подобных вещей. Понимаю, что бывает непросто, когда нет поддержки со стороны некоторых игроков. Но Хьюитт выигрывал и более значимые битвы, чем эта», — приводит слова Агасси The Age.

Томич: надеюсь, Хьюитта уберут из сборной Австралии и у нас будет другой капитан